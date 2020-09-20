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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Серветт
Лозанна-Спорт - Серветт: обзор матча 20 сентября 2020
Лозанна-Спорт
20.09.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Серветт
17'
А. Туркес
59'
C. Schneuwly
84'
Г. Кюи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Серветт
Замена
️️️️
А. Туркес
89'
Замена
️️️️
P. Egil Flo
87'
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Кюи
79'
Замена
А. Антунес
️️️️
K. Koné
60'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Г. Ондуа
60'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
В. Тасар
ГОЛ! 2:0!
C. Schneuwly
59'
58'
Желтая карточка
Г. Ондуа
Желтая карточка
М. Нанизаямо
53'
46'
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Шалк
ГОЛ! 1:0!
А. Туркес
17'
13'
Желтая карточка
Т. Конья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
13
Per Egil Flo
ЦФ
19
Christian Schneuwly
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
1-1-3
37
Нанизаямо
7
Кукурузович
9
Туркес
19
13
4-3-3
32
Фрик
32
Сотье
4
Руй
23
Сассо
29
Менди
5
Ондуа
8
Конья
9
Стеванович
20
27
Тасар
8
Шалк
20
8
Антунес
8
Антунес
20
8
Шалк
25
Диалло
25
Диалло
8
Шалк
27
Тасар
10
Кеспедес
10
Кеспедес
27
Тасар
5
Ондуа
99
Кюи
99
Кюи
5
Ондуа
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Серветт
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Серветт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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