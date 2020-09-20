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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Чикаго Файр
Орландо Сити - Чикаго Файр: обзор матча 20 сентября 2020
Орландо Сити
20.09.2020, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Чикаго Файр
12'
К. Мюллер
24'
Нани
78'
Ж. Урсо
90+6'
Б. Мичел
48'
Р. Берич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Чикаго Файр
ГОЛ! 4:1!
Б. Мичел
90'
+6
86'
Желтая карточка
Б. Бронико
85'
Замена
M. Azira
️️️️
Б. Секулич
85'
Замена
W. Omsberg
️️️️
М. Пинеда
85'
Замена
Б. Бронико
️️️️
А. Медран
ГОЛ! 3:1!
Ж. Урсо
Пас отдал
А. Переа
78'
76'
Желтая карточка
Ф. Кальво
Замена
Б. Мичел
️️️️
К. Мюллер
75'
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
М. Перейра
75'
Замена
А. Переа
️️️️
С. Мендес
67'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Д. Дайк
67'
Желтая карточка
С. Мендес
66'
65'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
E. Collier
61'
Желтая карточка
Б. Секулич
48'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Берич
Замена
К. Смит
️️️️
К. Миллер
46'
35'
Пенальти не реализован!
А. Медран
ГОЛ! 2:0!
Нани
Пас отдал
К. Мюллер
24'
16'
Желтая карточка
М. Пинеда
ГОЛ! 1:0!
К. Мюллер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
6
Робин Янссон
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
8
Андрес Переа
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
37
Javier Casas
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Галлезе
6
Янссон
4
Миллер
3
Карлос
13
Руан
32
Мендес
10
Перейра
30
Урсо
17
Нани
8
Мюллер
9
Дайк
2-1-4-3
1
29
Наварро
5
Кальво
2
Секулич
10
Михайлович
10
Медран
30
Хименес
22
Пинеда
28
9
Берич
31
Алиседа
10
Перейра
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
10
Перейра
4
Миллер
24
Смит
24
Смит
4
Миллер
32
Мендес
8
Переа
8
Переа
32
Мендес
8
Мюллер
91
Мичел
91
Мичел
8
Мюллер
9
Дайк
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Дайк
28
9
Сапонг
9
Сапонг
28
10
Медран
13
Бронико
13
Бронико
10
Медран
22
Пинеда
16
16
22
Пинеда
2
Секулич
16
16
2
Секулич
Остались в запасе
Орландо Сити
Чикаго Файр
3
Alex De John
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
37
Javier Casas
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
11
Брайан Гутьеррес
АП
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
3
Alex De John
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
Остались в запасе
37
Javier Casas
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
11
Брайан Гутьеррес
АП
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Орландо Сити - Чикаго Файр
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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