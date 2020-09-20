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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Нордшелланд
Оденсе - Нордшелланд: обзор матча 20 сентября 2020
Оденсе
20.09.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
57'
Э. Сабби
55'
И. Атанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Нордшелланд
Замена
M. Lund
️️️️
А. Андерсен
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
М. Тюхосен
90'
+3
Желтая карточка
U. Jenssen
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
Э. Сабби
90'
89'
Замена
️️️️
М. Андерсен
89'
Замена
О. Антман
️️️️
И. Атанга
81'
Замена
И. Месик
️️️️
М. Ригор
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
М. Опондо
77'
74'
Желтая карточка
М. Фрезе
68'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
Я. Кристенсен
ГОЛ! 1:1!
Э. Сабби
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
И. Атанга
Пас отдал
М. Ригор
Замена
А. Андерсен
️️️️
O. Lund
46'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
41'
Желтая карточка
O. Lund
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
4-5-1
53
Кристенсен
2
6
Тверсков
3
3
11
Сабби
11
Опондо
18
23
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Жебали
4-4-2
1
Виндаль
4
Хансен
5
17
Тюхосен
3
Фрезе
33
Кристенсен
8
Андерсен
10
Ригор
10
Диоманде
7
Сулемана
20
Атанга
2
30
Андерсен
30
Андерсен
2
Андерсен
4
4
Андерсен
11
Опондо
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Опондо
11
Сабби
26
26
11
Сабби
10
Ригор
18
Месик
18
Месик
10
Ригор
20
Атанга
11
Антман
11
Антман
20
Атанга
33
Кристенсен
29
29
33
Кристенсен
Остались в запасе
Оденсе
Нордшелланд
30
Mande Sayouba
ВР
9
Max Fenger
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
72
Martin Vantruba
ВР
42
Точи Чуквуани
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
9
Max Fenger
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
42
Точи Чуквуани
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Оденсе - Нордшелланд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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