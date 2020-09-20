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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Твенте
Фейеноорд - Твенте: обзор матча 20 сентября 2020
Фейеноорд
20.09.2020, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 2 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
29'
С. Бергейс (П)
2'
В. Черны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Твенте
78'
Замена
Н. Маркело
️️️️
Т. Эбуехи
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
О. Кекчю
78'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Н. Йоргенсен
78'
71'
Замена
Л. Лабру
️️️️
К. Мениг
65'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Данило
65'
Замена
Л. Селахи
️️️️
Р. Зерруки
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Б. Линссен
65'
Желтая карточка
М. Сенеси
48'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Э. Боттегин
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Бергейс
29'
Пенальти не реализован!
С. Бергейс
28'
Желтая карточка
Б. Линссен
26'
18'
Желтая карточка
Р. Зерруки
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Черны
Пас отдал
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
26
Xandro Schenk
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
4-1-3-2
1
Бейлов
5
Хапс
31
Боттегин
5
Сенеси
2
Гертрейда
8
Фер
10
Димерс
6
Кекчю
23
Бергейс
30
Линссен
14
Йоргенсен
4-3-3
16
Дроммел
24
Остерволде
5
Плегесуэло
26
24
Эбуехи
6
Зерруки
80
Ремерато
5
Босх
11
Мениг
90
Данило
18
Черны
14
Йоргенсен
9
Боженик
9
Боженик
14
Йоргенсен
6
Кекчю
10
Тейшейра
10
Тейшейра
6
Кекчю
31
Боттегин
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
31
Боттегин
30
Линссен
7
Нарсинг
7
Нарсинг
30
Линссен
24
Эбуехи
98
Маркело
98
Маркело
24
Эбуехи
90
Данило
19
Еремеефф
19
Еремеефф
90
Данило
6
Зерруки
18
Селахи
18
Селахи
6
Зерруки
11
Мениг
7
Лабру
7
Лабру
11
Мениг
Остались в запасе
Фейеноорд
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Фейеноорд - Твенте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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