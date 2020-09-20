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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ: обзор матча 20 сентября 2020
Ницца
20.09.2020, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
38'
К. Мбаппе (П)
45+1'
А. Ди Мария
66'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - ПСЖ
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
88'
83'
Замена
К. Дагба
️️️️
П. Кимпембе
82'
Желтая карточка
М. Баккер
79'
Замена
П. Сарабия
️️️️
К. Мбаппе
78'
Замена
Б. Фадига
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Э. Гессан
️️️️
Р. Лопеш
73'
66'
ГОЛ! 0:3!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ю. Аталь
65'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Ж. Лотомба
58'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
К. Тюрам
58'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
43'
Желтая карточка
М. Верратти
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Мбаппе
23'
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
ПСЖ
1
Марцин Булка
ВР
15
Серхио Рико
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
38
Максен Капо
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
3-4-1-1-1
44
Бенитес
11
Камара
4
Данте
3
Пельмар
20
Аталь
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
3
Лотомба
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
9
Гуири
4-1-1-2-2
1
Навас
24
Флоренци
5
Маркиньос
3
Кимпембе
5
Баккер
5
Гуйе
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Дракслер
9
Икарди
10
Мбаппе
19
Тюрам
10
Сильвестр
10
Сильвестр
19
Тюрам
9
Лопеш
29
Гессан
29
Гессан
9
Лопеш
3
Лотомба
14
Ндой
14
Ндой
3
Лотомба
20
Аталь
24
Данильюк
24
Данильюк
20
Аталь
11
Ди Мария
7
Фадига
7
Фадига
11
Ди Мария
3
Кимпембе
2
Дагба
2
Дагба
3
Кимпембе
5
Гуйе
21
Эррера
21
Эррера
5
Гуйе
10
Мбаппе
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Мбаппе
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
22
Алексис Труй
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
38
Максен Капо
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
1
Марцин Булка
ВР
15
Серхио Рико
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Алексис Труй
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Остались в запасе
38
Максен Капо
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
1
Марцин Булка
ВР
15
Серхио Рико
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ницца - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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