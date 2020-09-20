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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лорьян
Брест - Лорьян: обзор матча 20 сентября 2020
Брест
20.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 2
Завершен
Лорьян
30'
Р. Перро
32'
С. Мунье
62'
Ф. Онора
34'
К. Эрейе (АГ)
90+2'
Т. Монконду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Лорьян
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Т. Монконду
Пас отдал
П. Амель
Замена
Б. Шардонне
️️️️
Ж. Фоссюрье
87'
85'
Желтая карточка
П. Амель
82'
Замена
У. Бозок
️️️️
А. Грбич
82'
Замена
Ф. Ваджа
️️️️
Л. Абержель
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Г. Шарбонье
76'
Желтая карточка
Я. Мбок
73'
68'
Замена
С. Диарра
️️️️
Э. Ле Фе
67'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Ф. Лемуан
ГОЛ! 3:1!
Ф. Онора
62'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Февр
58'
Замена
Ф. Онора
️️️️
Ж. ле Дуарон
58'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Х. Белькебла
46'
34'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Эрейе
ГОЛ! 2:0!
С. Мунье
Пас отдал
Р. Перро
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перро
Пас отдал
Ж. Фоссюрье
30'
16'
Замена
П. Амель
️️️️
К. Буагар
Желтая карточка
Х. Белькебла
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
15
Франклин Ваджа
ОП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Ларсоннер
15
Перро
93
Дюверн
29
Эрейе
33
Фоссюрье
27
Диалло
93
Белькебла
21
Февр
14
Шарбонье
9
Мунье
9
ле Дуарон
4-1-2-2-1
1
Нарди
17
Мендес
5
Фонтейн
21
Морель
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
18
Лемуан
17
Буагар
9
Висса
9
Грбич
33
Фоссюрье
5
Шардонне
5
Шардонне
33
Фоссюрье
9
ле Дуарон
9
Онора
9
Онора
9
ле Дуарон
93
Белькебла
80
Мбок
80
Мбок
93
Белькебла
14
Шарбонье
22
Баттоккио
22
Баттоккио
14
Шарбонье
21
Февр
7
Кардона
7
Кардона
21
Февр
28
Ле Фе
25
Диарра
25
Диарра
28
Ле Фе
18
Лемуан
6
Монконду
6
Монконду
18
Лемуан
19
Абержель
15
Ваджа
15
Ваджа
19
Абержель
9
Грбич
17
Бозок
17
Бозок
9
Грбич
17
Буагар
29
Амель
29
Амель
17
Буагар
Остались в запасе
Брест
Лорьян
24
Людовик Бааль
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
12
Сильвен Марво
АП
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
Остались в запасе
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Брест - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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