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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Анжер
Монпелье - Анжер: обзор матча 20 сентября 2020
Монпелье
20.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
4 : 1
Завершен
Анжер
18'
А. Суке
43'
А. Делор
60'
А. Делор
86'
Ф. Мойе
25'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Анжер
ГОЛ! 4:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
Г. Лаборд
86'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
А. Делор
85'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
84'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Д. Ле Таллек
74'
74'
Замена
М. Чо
️️️️
С. Баокен
74'
Замена
Л. Диони
️️️️
Т. Мангани
Замена
А. Ойонго
️️️️
Н. Коцца
68'
Желтая карточка
Н. Коцца
66'
63'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Э. Эбосс
63'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Л. Кулибали
62'
Желтая карточка
М. Павлович
ГОЛ! 3:1!
А. Делор
Пас отдал
Ж. Самбья
60'
56'
Желтая карточка
С. Баокен
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Делор
Пас отдал
Г. Лаборд
43'
Желтая карточка
А. Суке
41'
Желтая карточка
А. Делор
33'
25'
ГОЛ! 1:1!
С. Баокен
Пас отдал
А. Фульини
ГОЛ! 1:0!
А. Суке
Пас отдал
Г. Лаборд
18'
Желтая карточка
Д. Конгре
16'
11'
Желтая карточка
Э. Эбосс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
26
Сами Бенчама
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
9
Сада Тиуб
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-3-2-2
1
Омлин
3
Мендеш
31
Коцца
3
Конгре
23
Ристич
6
Ле Таллек
2
Суке
4
Ферри
10
Саванье
9
Лаборд
9
Делор
4-5-1
13
Бернардони
25
Бамба
8
Траоре
4
Павлович
77
Эбосс
29
Кулибали
14
Бобишон
6
Мангани
10
Фульини
15
Капелле
13
Баокен
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
31
Коцца
8
Ойонго
8
Ойонго
31
Коцца
6
Ле Таллек
91
Мойе
91
Мойе
6
Ле Таллек
9
Делор
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Делор
13
Баокен
50
Чо
50
Чо
13
Баокен
29
Кулибали
9
Тиуб
9
Тиуб
29
Кулибали
77
Эбосс
21
Айт Нури
21
Айт Нури
77
Эбосс
6
Мангани
99
Диони
99
Диони
6
Мангани
Остались в запасе
Монпелье
Анжер
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
26
Сами Бенчама
ЦП
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
22
Зинедин Халед
ОП
15
Винсент Мансе
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
26
Сами Бенчама
ЦП
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
Остались в запасе
22
Зинедин Халед
ОП
15
Винсент Мансе
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Монпелье - Анжер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Стад де ля Моссон
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