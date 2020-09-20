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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Рейнджерс
Хиберниан - Рейнджерс: обзор матча 20 сентября 2020
Хиберниан
20.09.2020, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Рейнджерс
22'
Д. Райт
71'
К. Доидж
45+1'
А. Морелос
57'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Рейнджерс
90'
+2
Желтая карточка
А. Морелос
Замена
М. Хальберг
️️️️
Д. Райт
90'
85'
Замена
С. Иттен
️️️️
Г. Камара
Желтая карточка
М. Бойл
80'
75'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Я. Хаджи
ГОЛ! 2:2!
К. Доидж
Пас отдал
М. Бойл
71'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Доиг
63'
Желтая карточка
П. МакГинн
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
С. Эрфилд
Пас отдал
Я. Хаджи
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
Желтая карточка
П. Хэнлон
37'
Желтая карточка
Р. Портеус
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Райт
Пас отдал
М. Бойл
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
4
Stephen McGinn
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
29
Ryan Shanley
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
36
Джейми Барджонас
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Марсиано
3
Доиг
15
Портеус
4
Хэнлон
16
МакГинн
13
Гогич
11
Ньюэлл
10
Бойл
7
Райт
27
Доидж
15
Нисбет
4-3-2-1
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
10
Дэвис
18
Камара
37
Эрфилд
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
3
Доиг
16
Стивенсон
16
Стивенсон
3
Доиг
7
Райт
5
Хальберг
5
Хальберг
7
Райт
18
Камара
10
Иттен
10
Иттен
18
Камара
10
Хаджи
9
Дефо
9
Дефо
10
Хаджи
Остались в запасе
Хиберниан
Рейнджерс
10
J. Gullan
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
29
Ryan Shanley
ЦФ
14
Стиви Маллан
ЦП
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
1
Аллан МакГрегор
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
10
J. Gullan
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
29
Ryan Shanley
ЦФ
14
Стиви Маллан
ЦП
4
Stephen McGinn
ЦП
Остались в запасе
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
1
Аллан МакГрегор
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Хиберниан - Рейнджерс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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