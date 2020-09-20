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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Рид
Аустрия - Рид: обзор матча 20 сентября 2020
Аустрия
20.09.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Рид
37'
К. Моншейн (П)
65'
К. Моншейн (П)
89'
М. Жарджуэ (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Рид
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Жарджуэ
83'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
M. Kerhe
Замена
В. Демаку
️️️️
Г. Тигль
83'
Замена
А. Юкич
️️️️
П. Виммер
81'
78'
Замена
V. Grubeck
️️️️
C. Reiner
Желтая карточка
Г. Тигль
77'
Замена
М. Жарджуэ
️️️️
M. Madl
70'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Моншейн
65'
52'
Замена
М. Лакнер
️️️️
М. Зигль
52'
Замена
M. Satin
️️️️
B. Gschweidl
52'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
С. Нутц
Замена
Б. Пихлер
️️️️
С. Звиршитц
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Моншейн
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
6
Constantin Reiner
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
7
Александар Юкич
АП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Рид
6
Маркус Лакнер
ЦП
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
3-2-4-1
1
Пенц
30
14
Палмер-Браун
29
Зуттнер
15
Звиршитц
39
Тигль
11
Саркария
10
8
Виммер
25
Эбнер
14
Моншейн
2-3-1-4
1
Радлингер
5
55
Мейсль
4
Зигль
22
Нутц
8
Оффенбахер
18
Груль
9
3
28
6
8
Виммер
7
Юкич
7
Юкич
8
Виммер
30
99
Жарджуэ
99
Жарджуэ
30
15
Звиршитц
11
Пихлер
11
Пихлер
15
Звиршитц
39
Тигль
6
Демаку
6
Демаку
39
Тигль
3
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
3
9
11
11
9
6
29
29
6
4
Зигль
6
Лакнер
6
Лакнер
4
Зигль
22
Нутц
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
22
Нутц
Остались в запасе
Аустрия
Рид
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Остались в запасе
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Аустрия - Рид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
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