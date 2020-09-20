Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бристоль Сити
Сток Сити - Бристоль Сити: обзор матча 20 сентября 2020
Сток Сити
20.09.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 2
Завершен
Бристоль Сити
45+1'
Н. Уэллс
90'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бристоль Сити
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Вайманн
Пас отдал
А. Семеньо
82'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Н. Уэллс
Замена
Д. Тимон
️️️️
Б. Мартинс-Инди
79'
76'
Замена
C. Brunt
️️️️
Д. Патерсон
76'
Замена
А. Семеньо
️️️️
К. Мартин
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Браун
65'
Желтая карточка
Н. Пауэлл
61'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Воукс
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
К. Мартин
10'
Желтая карточка
Д. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
35
Джейми Патерсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
11
Chris Brunt
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
3-2-3-2
17
Дэвис
23
Батт
4
Мартинс-Инди
3
Фокс
17
Честер
2
Смит
12
6
Клукас
25
Пауэлл
18
Браун
19
Воукс
3-3-1-3
25
Бентли
32
Хант
26
Винер
10
4
19
Бакинсон
26
Моусон
35
Патерсон
18
Мартин
21
Уэллс
18
Вайманн
4
Мартинс-Инди
14
Тимон
14
Тимон
4
Мартинс-Инди
18
Браун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
18
Браун
19
Воукс
26
Флетчер
26
Флетчер
19
Воукс
35
Патерсон
11
11
35
Патерсон
18
Мартин
42
Семеньо
42
Семеньо
18
Мартин
21
Уэллс
18
Дьедиу
18
Дьедиу
21
Уэллс
Остались в запасе
Сток Сити
Бристоль Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Макс О'Лири
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Сток Сити - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+