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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 20 сентября 2020
Вольфсбург
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
85'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
К. Беллараби
85'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ф. Вирц
Замена
Я. Герхардт
️️️️
В. Са
78'
76'
Замена
Венделл
️️️️
Д. Синкгравен
Замена
П. Отавио
️️️️
Д. Руссийон
69'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
А. Мехмеди
69'
63'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
63'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
Желтая карточка
К. Шлагер
43'
33'
Желтая карточка
Ч. Арангис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Бартош Бялек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-2-3-2
1
Кастелс
21
Руссийон
25
Брукс
5
Лакруа
27
Арнольд
21
Шлагер
27
Са
7
Брекало
11
Штеффен
14
Мехмеди
9
Вегхорст
4-2-3-1
1
Градецки
8
Бендер
12
Тапсоба
5
Бендер
24
Синкгравен
26
Демирбай
20
Арангис
38
Беллараби
7
Вирц
19
Диаби
27
Аларио
21
Руссийон
6
Отавио
6
Отавио
21
Руссийон
27
Са
31
Герхардт
31
Герхардт
27
Са
14
Мехмеди
30
Клаус
30
Клаус
14
Мехмеди
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
24
Синкгравен
18
Венделл
18
Венделл
24
Синкгравен
7
Вирц
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
7
Вирц
38
Беллараби
20
Похьянпало
20
Похьянпало
38
Беллараби
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
10
Юнус Малли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
36
Никлас Ломб
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
10
Юнус Малли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Вольфсбург - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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