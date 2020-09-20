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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 20 сентября 2020
Реал Сосьедад
20.09.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
90'
+1
Замена
С. Аррибас
️️️️
Винисиус
Замена
️️️️
А. Гевара
89'
83'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Барренечеа
75'
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Оярсабаль
74'
70'
Замена
М. Парк
️️️️
Родриго
70'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
69'
Замена
Каземиро
️️️️
М. Эдегор
Замена
Д. Сильва
️️️️
А. Исак
63'
Желтая карточка
А. Муньос
33'
29'
Желтая карточка
Ф. Менди
Желтая карточка
А. Барренечеа
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
10
Порту
9
Исак
4-2-3-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
20
Модрич
8
Кроос
11
Родриго
8
Эдегор
7
Винисиус
9
Бензема
9
Исак
21
Сильва
21
Сильва
9
Исак
10
Оярсабаль
24
Янузай
24
Янузай
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
9
Баутиста
9
Баутиста
7
Барренечеа
11
Родриго
2
Парк
2
Парк
11
Родриго
7
Винисиус
11
Аррибас
11
Аррибас
7
Винисиус
8
Эдегор
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Эдегор
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
93
Модибо Саньян
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
23
Роберт Наварро
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
93
Модибо Саньян
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
23
Роберт Наварро
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
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