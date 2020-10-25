Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Карагюмрюк
Аланьяспор - Карагюмрюк: обзор матча 25 октября 2020
Аланьяспор
25.10.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Карагюмрюк
8'
Давидсон
81'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Карагюмрюк
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Т. Бакасетас
88'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Давидсон
88'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Э. Караджа
88'
83'
Замена
M. Egemen Pehlivan
️️️️
Б. Ндиайе
ГОЛ! 2:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
Т. Бакасетас
81'
74'
Замена
️️️️
Z. Yildirim
Замена
Б. Кутлу
️️️️
С. Учан
73'
70'
Замена
Э. Алпарслан
️️️️
Ю. Балковец
69'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
E. Lichaj
69'
Замена
A. Chahechouhe
️️️️
Б. Дарри
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Барейро
59'
Желтая карточка
С. Учан
56'
23'
Желтая карточка
Ю. Балковец
ГОЛ! 1:0!
Давидсон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
2
Eric Lichaj
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Аланьяспор
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
93
Aykut Özer
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
29
Мубандже
33
Цавеллас
24
29
Колкер
6
Сиопис
48
Учан
11
Давидсон
9
Бакасетас
7
Караджа
28
Барейро
4-2-2-2
2
Вивиано
29
Балковец
3
Роко
2
87
Жуканович
6
Билья
5
Ндиайе
18
Ндао
11
Дарри
93
Салибу
9
Собич
48
Учан
10
Кутлу
10
Кутлу
48
Учан
11
Давидсон
75
Бингель
75
Бингель
11
Давидсон
7
Караджа
6
6
7
Караджа
9
Бакасетас
20
Аксой
20
Аксой
9
Бакасетас
28
Барейро
15
Бабакар
15
Бабакар
28
Барейро
2
28
Дживелек
28
Дживелек
2
29
Балковец
60
Алпарслан
60
Алпарслан
29
Балковец
5
Ндиайе
21
21
5
Ндиайе
8
8
11
Дарри
92
92
11
Дарри
Остались в запасе
Аланьяспор
Карагюмрюк
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
93
Aykut Özer
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
0
M. Sarigul
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
0
M. Sarigul
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Аланьяспор - Карагюмрюк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Карагюмрюк
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+