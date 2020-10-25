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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Шахтер
СКА-1938 - Шахтер: обзор матча 25 октября 2020
СКА-1938
25.10.2020, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
61'
Е. Юдчиц (П)
6'
Ю. Кендыш
32'
Д. Подстрелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Шахтер
84'
Желтая карточка
И. Иванович
Замена
Д. Мирошников
️️️️
A. Musahagian
82'
80'
Желтая карточка
J. Kabananga
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Е. Юдчиц
61'
37'
Желтая карточка
С. Баланович
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Подстрелов
Пас отдал
Ю. Кендыш
6'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Кендыш
Пас отдал
Н. Антич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
23
Хумоюнмирзо Иминов
АП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
32
Junior Kabananga
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
25
Arno Bi Dze Mani
ЦФ
0
V. Mukhamedov
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Шахтер
1
Максим Белов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
2-5-1-3
4
Шкурдюк
3
Сокол
77
Совпель
10
6
7
Бакич
7
Свирепа
23
Иминов
17
Умаров
1
Макавчик
99
Юдчиц
4-1-2-1-2
30
Гутор
5
Антич
4
Хадаркевич
67
Бегунов
23
Баланович
8
Селява
10
Яхшибоев
77
Кендыш
98
Подстрелов
7
Иванович
32
6
5
Мирошников
5
Мирошников
6
Остались в запасе
СКА-1938
Шахтер
25
Arno Bi Dze Mani
ЦФ
2
Андрей Рылач
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
0
V. Mukhamedov
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
25
Андрей Макаренко
ПЗ
1
Максим Белов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
25
Arno Bi Dze Mani
ЦФ
2
Андрей Рылач
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
0
V. Mukhamedov
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Макаренко
ПЗ
1
Максим Белов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча СКА-1938 - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
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