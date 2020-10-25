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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Ислочь
Рух - Ислочь: обзор матча 25 октября 2020
Рух
25.10.2020, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Ислочь
31'
В. Васильев
85'
Д. Юсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Ислочь
Замена
А. Петренко
️️️️
А. Мигунов
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Юсов
Замена
В. Садовский
️️️️
S. Nwafor
76'
Желтая карточка
Е. Шевченко
73'
68'
Желтая карточка
Д. Бородин
68'
Замена
O. Papush
️️️️
Д. Бородин
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
Е. Богомольский
59'
Вторая желтая
О. Никифоренко
57'
56'
Желтая карточка
И. Кузьменок
Желтая карточка
О. Никифоренко
56'
ГОЛ! 1:0!
В. Васильев
31'
Желтая карточка
Виллиам
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
25
Роман Степанов
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
31
Saviour Nwafor
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
0
V. Gajduchik
ЦЗ
0
M. Chizh
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Ислочь
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
24
Mohamed Katana
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Степанов
5
Виллиам
0
90
Мигунов
33
Рахманов
59
Колпачук
31
82
Никифоренко
47
Васильев
21
Шевченко
19
Богомольский
3-2-3-2
1
Хаткевич
25
Кузьменок
33
Карпович
13
Стефен
18
0
91
Патоцкий
28
Юсов
9
Бородин
15
15
Макась
19
Богомольский
15
Орешкевич
15
Орешкевич
19
Богомольский
90
Мигунов
34
Петренко
34
Петренко
90
Мигунов
31
90
Садовский
90
Садовский
31
9
Бородин
0
0
9
Бородин
Остались в запасе
Рух
Ислочь
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
0
V. Gajduchik
ЦЗ
0
M. Chizh
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
24
Mohamed Katana
ЦФ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
0
V. Gajduchik
ЦЗ
0
M. Chizh
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
24
Mohamed Katana
ЦФ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Рух - Ислочь
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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