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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас: обзор матча 25 октября 2020
Атлетико Гойяненсе
25.10.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 3
Завершен
Палмейрас
20'
Уэсли
55'
Л. Адриано
64'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
90'
+1
Замена
Г. Силва
️️️️
Рони
89'
Желтая карточка
Г. Скарпа
82'
Желтая карточка
Рони
81'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Уэсли
81'
Замена
R.
️️️️
П. де Паула
Замена
A.
️️️️
D.
79'
73'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Адриано
73'
Замена
Л. Лима
️️️️
Р. Вейга
Замена
Матеузиньо
️️️️
З. Роберто
67'
64'
ГОЛ! 0:3!
Л. Адриано
Пас отдал
Г. Менино
Замена
Натанаэль
️️️️
Николас
60'
Замена
M. Vargas
️️️️
Г. Баральяс
60'
Желтая карточка
J.
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
Л. Адриано
52'
Желтая карточка
Р. Вейга
45'
Желтая карточка
Луан
20'
ГОЛ! 0:1!
Уэсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
23
Dudu
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
33
Рони
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Гойяненсе
25
Натанаэль
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
21
Wellington Rato
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Палмейрас
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
10
Густаво Скарпа
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
3-1-2-1-4
30
Николас
4
Виктор
33
Эдер
17
Фрейтас
44
Баральяс
18
10
Чико
23
1
99
Зе Роберто
2
2-2-2-3-1
1
Вевертон
13
Луан
6
Винья
12
де Паула
30
Мело
93
Зе Рафаэль
25
Менино
21
Уэсли
23
Вейга
33
Рони
4
Адриано
44
Баральяс
96
96
44
Баральяс
99
Зе Роберто
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
99
Зе Роберто
23
0
0
23
30
Николас
25
Натанаэль
25
Натанаэль
30
Николас
12
де Паула
18
18
12
де Паула
21
Уэсли
10
Скарпа
10
Скарпа
21
Уэсли
4
Адриано
11
Виллиан
11
Виллиан
4
Адриано
33
Рони
11
Силва
11
Силва
33
Рони
23
Вейга
6
Лима
6
Лима
23
Вейга
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Палмейрас
21
Wellington Rato
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Майке
ПЗ
13
Renan
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
21
Wellington Rato
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
Остались в запасе
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Майке
ПЗ
13
Renan
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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