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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Наполи
Беневенто - Наполи: обзор матча 25 октября 2020
Беневенто
25.10.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
30'
Р. Инсинье
60'
Л. Инсинье
67'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Наполи
90'
+7
Желтая карточка
М. Политано
88'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
Л. Инсинье
88'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Ф. Руис
Желтая карточка
К. Глик
85'
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
Р. Инсинье
77'
74'
Замена
Д. Демме
️️️️
Т. Бакайоко
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Петанья
Пас отдал
М. Политано
Замена
К. Маджо
️️️️
Д. Фулон
64'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Лападула
64'
Замена
Р. Импрота
️️️️
Б. Дабо
64'
60'
ГОЛ! 1:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Политано
58'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
58'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
Д. Фулон
57'
Замена
А. Туйя
️️️️
Д. Капрари
53'
Желтая карточка
Д. Капрари
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Р. Инсинье
Пас отдал
Д. Лападула
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Абдалла Басит
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-3-3
96
Монтипо
3
Летизия
5
Калдирола
5
Фулон
15
Глик
17
Ионицэ
28
Скьяттарелла
6
Дабо
18
Лападула
10
Капрари
94
Инсинье
4-1-1-1-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
6
Мариу Руй
8
Бакайоко
8
Руис
10
Инсинье
45
Осимхен
11
Лосано
10
Мертенс
6
Дабо
16
Импрота
16
Импрота
6
Дабо
10
Капрари
13
Туйя
13
Туйя
10
Капрари
94
Инсинье
20
Ди Серио
20
Ди Серио
94
Инсинье
5
Фулон
11
Маджо
11
Маджо
5
Фулон
18
Лападула
25
Сау
25
Сау
18
Лападула
10
Инсинье
13
Гулам
13
Гулам
10
Инсинье
8
Бакайоко
6
Демме
6
Демме
8
Бакайоко
8
Руис
68
Лоботка
68
Лоботка
8
Руис
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
Остались в запасе
Беневенто
Наполи
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Беневенто - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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