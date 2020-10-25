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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Риу Аве
Фаренсе - Риу Аве: обзор матча 25 октября 2020
Фаренсе
25.10.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 1
Завершен
Риу Аве
20'
К. Манэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Риу Аве
84'
Желтая карточка
П. Амарал
Желтая карточка
А. Удрхири
83'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
К. Фалькао
82'
Желтая карточка
Б. Мансилья
79'
79'
Желтая карточка
Пеле
78'
Замена
T.
️️️️
К. Манэ
Желтая карточка
Ф. Исидоро
63'
Замена
M. Queta
️️️️
Д. Лукка
56'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
A. Pinto
56'
48'
Замена
П. Амарал
️️️️
F. Coentrão
46'
Желтая карточка
Т. Боревкович
46'
Замена
Ж. Дала
️️️️
R.
Желтая карточка
К. Фалькао
42'
32'
Желтая карточка
R.
25'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Манэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
47
Джонатан Лукка
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
25
Райан Галд
АП
40
Eduardo Mancha
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
25
Пеле
ЦП
0
Fábio Coentrão
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
10
Madi Queta
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Риу Аве
24
Педру Амарал
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Tarantini
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
2-1-3-1-3
1
12
78
6
Удрхири
14
Исидоро
47
Лукка
29
Фалькао
25
Галд
19
92
40
3-2-5
1
21
Боревкович
20
Монте
12
Пинту
6
Аугусто
25
Пеле
0
19
20
12
Пиазон
20
Карлос Манэ
47
Лукка
10
10
47
Лукка
29
Фалькао
20
Ауашерия
20
Ауашерия
29
Фалькао
78
11
Мансилья
11
Мансилья
78
0
24
Амарал
24
Амарал
0
20
Карлос Манэ
8
8
20
Карлос Манэ
19
10
Дала
10
Дала
19
Остались в запасе
Фаренсе
Риу Аве
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Фаренсе - Риу Аве
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
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