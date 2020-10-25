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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Русенборг
Сарпсборг 08 - Русенборг: обзор матча 25 октября 2020
Сарпсборг 08
25.10.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
1 : 2
Завершен
Русенборг
70'
Д. Линдсет
13'
Д. Исламович (П)
24'
П. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Русенборг
88'
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
Замена
S. Bojang
️️️️
M. Odegaard
81'
78'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
Э. Сейде
78'
Замена
К. Хольс
️️️️
P. AndrÃ© Helland
ГОЛ! 1:2!
Д. Линдсет
Пас отдал
А. Салетрос
70'
68'
Замена
Э. Ховланд
️️️️
Т. Региниуссен
Замена
М. Офкир
️️️️
Г. Молинс
64'
58'
Желтая карточка
Т. Региниуссен
56'
Замена
Э. Даль Рейтан
️️️️
П. Конате
Замена
А. Салетрос
️️️️
Г. Ветти
53'
24'
ГОЛ! 0:2!
П. Конате
Пас отдал
Э. Сейде
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Исламович
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
12'
9'
Желтая карточка
В. Хеденстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
9
Дино Исламович
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
6
Антон Салетрос
ЦП
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
3-3-5
3
Хорн
6
Дюрестам
3
Наэсс
14
Хайнц
18
Ветти
10
Линдсет
5
10
Молинс
16
7
91
4-3-3
1
Хансен
6
Хеденстад
4
Региниуссен
15
Орн Ейхолфссон
22
Конате
16
Закариассен
7
Хенриксен
16
Конрадсен
35
Сейде
10
9
Исламович
5
2
2
5
10
Молинс
11
Офкир
11
Офкир
10
Молинс
18
Ветти
6
Салетрос
6
Салетрос
18
Ветти
22
Конате
29
Рейтан
29
Рейтан
22
Конате
35
Сейде
20
Тагсет
20
Тагсет
35
Сейде
10
19
Хольс
19
Хольс
10
4
Региниуссен
3
Ховланд
3
Ховланд
4
Региниуссен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Русенборг
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Юлиан Лунд
ВР
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
23
Гьермунд Осен
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Остались в запасе
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
23
Гьермунд Осен
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Сарпсборг 08 - Русенборг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
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2025.08.27 12:07
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1
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Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
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4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
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2025.07.30 09:36
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2025.07.23 08:30
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