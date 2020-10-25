Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе: обзор матча 25 октября 2020
Ванкувер Уайткепс
25.10.2020, воскресенье, 05:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Сан-Хосе
51'
А. Аднан
57'
Т. Риккеттс
24'
C. Fierro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
Желтая карточка
Л. Овусу
90'
+3
Желтая карточка
Р. Тейберт
90'
+1
Замена
Т. Бэйр
️️️️
F. Montero
89'
82'
Желтая карточка
М. Лопес
80'
Замена
S. Haji
️️️️
Ф. Юнгвирт
80'
Замена
C. Cowell
️️️️
К. Эспиноса
72'
Замена
М. Лопес
️️️️
N. Lima
71'
Замена
S. Salinas
️️️️
T. Thompson
Замена
Р. Тейберт
️️️️
Т. Риккеттс
69'
ГОЛ! 2:1!
Т. Риккеттс
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Аднан
51'
24'
ГОЛ! 0:1!
C. Fierro
Пас отдал
К. Эспиноса
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
А. Аднан
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
24
Evan Bush
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
24
Леонард Овусу
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сан-Хосе
24
Nick Lima
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
26
Eric Calvillo
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
3-2-1-4
24
6
Аднан
4
Веселинович
2
Нервински
24
Овусу
12
Бикел
11
Дажоме
4
12
9
Каваллини
87
Риккеттс
4-3-4
26
Юнгвирт
0
22
24
14
93
Жудсон
7
Эспиноса
8
21
25
12
6
Аднан
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
6
Аднан
87
Риккеттс
31
Тейберт
31
Тейберт
87
Риккеттс
12
9
Бэйр
9
Бэйр
12
24
15
Лопес
15
Лопес
24
26
Юнгвирт
9
9
26
Юнгвирт
7
Эспиноса
7
7
7
Эспиноса
22
6
6
22
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
21
Райан Рапозо
ПВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
3
Поль Мари
ПЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
21
Райан Рапозо
ПВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
35
Bryan Meredith
ВР
Остались в запасе
3
Поль Мари
ПЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
Новости команд
Все
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+