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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - АЕК
ПАС - АЕК: обзор матча 25 октября 2020
ПАС
25.10.2020, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
16'
К. Ансарифард (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - АЕК
90'
+5
Желтая карточка
Э. Инсуа
90'
+5
Желтая карточка
П. Цинтотас
70'
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Т. Махерас
70'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
69'
Желтая карточка
Н. Крстичич
Желтая карточка
Ф. Кастро
68'
Замена
Х. Домингес
️️️️
А. Карталис
65'
Замена
В. Наумец
️️️️
S. Siontis
61'
Желтая карточка
S. Siontis
57'
Желтая карточка
А. Карталис
56'
56'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Танкович
51'
Желтая карточка
К. Ансарифард
47'
Желтая карточка
М. Танкович
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Ансарифард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хутесиотис
4
Каргас
43
Персман
2
Салиакас
5
Эррамуспе
22
Кастро
7
Карталис
20
Элефтериадис
14
Памлидис
12
22
4-3-3
16
Цинтотас
27
Паулиньо
24
Неделчару
22
Лопеш
26
Гнид
7
Крстичич
28
Шахов
20
Манталос
17
Ансарифард
53
Махерас
22
Танкович
22
9
Наумец
9
Наумец
22
7
Карталис
28
Домингес
28
Домингес
7
Карталис
53
Махерас
12
Инсуа
12
Инсуа
53
Махерас
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
22
Танкович
10
Ливайя
10
Ливайя
22
Танкович
Остались в запасе
ПАС
АЕК
11
Александрос Лолис
ЛВ
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
11
Александрос Лолис
ЛВ
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
0
F. Brener
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча ПАС - АЕК
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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