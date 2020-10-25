Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Страсбур
Брест - Страсбур: обзор матча 25 октября 2020
Брест
25.10.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 3
Завершен
Страсбур
26'
Х. Диалло
40'
К. Лала (П)
68'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Страсбур
90'
+2
Замена
А. Томассон
️️️️
И. Сиссоко
90'
+2
Замена
К. Зохи
️️️️
Ж. Беллегард
82'
Замена
С. Прсич
️️️️
Л. Ажорк
81'
Замена
Л. Коне
️️️️
Ж. Аолу
80'
Желтая карточка
Ж. Аолу
Замена
П. Ласн
️️️️
К. Баттоккио
71'
Замена
И. Кардона
️️️️
С. Мунье
71'
71'
Замена
Л. Кароль
️️️️
А. Каси
68'
ГОЛ! 0:3!
Л. Ажорк
Пас отдал
Х. Диалло
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Г. Шарбонье
65'
Замена
Ф. Онора
️️️️
Ж. ле Дуарон
64'
Желтая карточка
Г. Шарбонье
42'
41'
Желтая карточка
С. Митрович
40'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Лала
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диалло
Пас отдал
А. Каси
21'
Желтая карточка
Л. Ажорк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-2-1-3
30
Ларсоннер
15
Перро
93
Дюверн
29
Эрейе
33
Фоссюрье
93
Белькебла
22
Баттоккио
21
Февр
14
Шарбонье
9
Мунье
9
ле Дуарон
3-4-1-2
21
Камара
3
Симакан
23
Митрович
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
14
Аолу
19
Каси
27
Беллегард
19
Ажорк
13
Диалло
9
ле Дуарон
9
Онора
9
Онора
9
ле Дуарон
22
Баттоккио
6
Ласн
6
Ласн
22
Баттоккио
14
Шарбонье
12
Филиппото
12
Филиппото
14
Шарбонье
9
Мунье
7
Кардона
7
Кардона
9
Мунье
19
Каси
23
Кароль
23
Кароль
19
Каси
14
Аолу
5
Коне
5
Коне
14
Аолу
19
Ажорк
14
Прсич
14
Прсич
19
Ажорк
28
Сиссоко
28
Томассон
28
Томассон
28
Сиссоко
27
Беллегард
9
Зохи
9
Зохи
27
Беллегард
Остались в запасе
Брест
Страсбур
80
Янга Мбок
ЦП
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
23
Махаме Сиби
ОП
11
Мехди Шахири
ЛВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
80
Янга Мбок
ЦП
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
Остались в запасе
23
Махаме Сиби
ОП
11
Мехди Шахири
ЛВ
1
Эиджи Кавашима
ВР
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Брест - Страсбур
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Страсбур
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+