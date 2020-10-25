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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Коламбус
Динамо Хьюстон - Коламбус: обзор матча 25 октября 2020
Динамо Хьюстон
25.10.2020, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Коламбус
37'
М. Родригес
67'
V. Cabrera (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Коламбус
90'
+1
Желтая карточка
Л. Диас
84'
Желтая карточка
Э. Моррис
84'
Замена
J. Hamilton
️️️️
П. Сантуш
78'
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
K. NÃ©meth
Замена
J. Bizama
️️️️
V. Cabrera
77'
Замена
А. Ласситер
️️️️
N. Hansen
77'
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
V. Cabrera
63'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Этьенн
63'
Замена
Э. Моррис
️️️️
D. Nagbe
Замена
B. GarcÃa
️️️️
М. Родригес
60'
Желтая карточка
М. Вера
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Родригес
37'
32'
Желтая карточка
Х. Аффул
Желтая карточка
М. Родригес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
10
Эйдан Моррис
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
9
Jordan Hamilton
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
3-2-5
35
Марич
29
Джанкуа
15
3
24
Керен
22
Вера
8
Родригес
25
Кинтеро
11
12
36
4-4-2
89
Ром
47
6
Менса
25
Аффул
16
Валенсуэла
11
Этьенн
6
Артур
6
7
Сантуш
24
18
36
16
16
36
12
7
Ласситер
7
Ласситер
12
8
Родригес
27
27
8
Родригес
7
Сантуш
9
9
7
Сантуш
6
10
Моррис
10
Моррис
6
11
Этьенн
11
Диас
11
Диас
11
Этьенн
18
0
0
18
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Коламбус
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
14
Waylon Francis
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
10
Лукас Зелараян
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
Остались в запасе
14
Waylon Francis
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
10
Лукас Зелараян
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Коламбус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
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