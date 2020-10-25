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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 25 октября 2020
Фиорентина
25.10.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
11'
Г. Кастровилли
21'
Н. Миленкович
52'
Г. Кастровилли
43'
С. Окака-Чука
86'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Удинезе
86'
ГОЛ! 3:2!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Ф. Форестьери
85'
Желтая карточка
Р. Бекао
82'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Р. Перейра
82'
Замена
К. Бонифази
️️️️
Самир
Замена
Л. Венути
️️️️
П. Лирола
80'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Д. Бонавентура
80'
70'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Ласанья
66'
Желтая карточка
И. Пуссетто
Замена
П. Кутроне
️️️️
Х. Кальехон
66'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
66'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
63'
55'
Замена
Уолес
️️️️
Т. Арслан
55'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Т. Оувеян
ГОЛ! 3:1!
Г. Кастровилли
Пас отдал
К. Бираги
52'
43'
ГОЛ! 2:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Р. Де Пауль
41'
Желтая карточка
Т. Арслан
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Г. Пеццелла
38'
ГОЛ! 2:0!
Н. Миленкович
Пас отдал
Г. Кастровилли
21'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастровилли
Пас отдал
К. Бираги
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Удинезе
12
Николас
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
15
Уолес
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
3-2-3-2
1
Дронговски
31
Миленкович
2
Пеццелла
4
Касерес
3
Бираги
14
Лирола
7
Бонавентура
4
Амрабат
8
Кастровилли
7
Кальехон
28
Влахович
3-2-2-1-2
12
Николас
33
Самир
50
Бекао
87
Де Майо
2
Молина
2
Оувеян
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
15
Ласанья
77
Окака-Чука
2
Пеццелла
28
Мартинес
28
Мартинес
2
Пеццелла
14
Лирола
5
Венути
5
Венути
14
Лирола
7
Бонавентура
5
Пульгар
5
Пульгар
7
Бонавентура
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
7
Кальехон
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Кальехон
33
Самир
33
Бонифази
33
Бонифази
33
Самир
30
Арслан
15
Уолес
15
Уолес
30
Арслан
2
Оувеян
23
Пуссетто
23
Пуссетто
2
Оувеян
15
Ласанья
10
Деулофеу
10
Деулофеу
15
Ласанья
37
Перейра
45
Форестьери
45
Форестьери
37
Перейра
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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