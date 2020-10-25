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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Вильярреал
Кадис - Вильярреал: обзор матча 25 октября 2020
Кадис
25.10.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Вильярреал
Желтая карточка
Х. Искьердо
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Педраса
Замена
А. Переа
️️️️
С. Санчес
89'
86'
Замена
Х. Фойт
️️️️
М. Гаспар
86'
Замена
Й. Пино
️️️️
П. Алькасер
86'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Н. Меса
️️️️
Алекс
82'
73'
Замена
К. Бакка
️️️️
М. Тригерос
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Э. Лосано
66'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
А. Негредо
66'
62'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Т. Кубо
Желтая карточка
С. Санчес
33'
6'
Желтая карточка
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
16
Кала
29
Акапо
16
Йонссон
6
Хосе Мари
8
Алекс
25
Санчес
21
Негредо
11
Лосано
4-1-2-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
13
Коклен
10
Иборра
14
Тригерос
14
Кубо
16
Гомес
9
Алькасер
25
Санчес
80
Переа
80
Переа
25
Санчес
21
Негредо
29
Малбашич
29
Малбашич
21
Негредо
11
Лосано
20
Искьердо
20
Искьердо
11
Лосано
8
Алекс
23
Меса
23
Меса
8
Алекс
9
Алькасер
10
Пино
10
Пино
9
Алькасер
14
Кубо
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
14
Кубо
2
Гаспар
8
Фойт
8
Фойт
2
Гаспар
13
Коклен
7
Пенья
7
Пенья
13
Коклен
14
Тригерос
70
Бакка
70
Бакка
14
Тригерос
Остались в запасе
Кадис
Вильярреал
1
Давид Жиль
ВР
18
Хон Гарридо
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
6
Хорхе Помбо
АП
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
18
Хон Гарридо
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
6
Хорхе Помбо
АП
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кадис - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
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