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    Расписание матчей 20-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 16 тур
    20 ноября, пятница
    01:00
    Васко да Гама
    0:0
    Форталеза
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 10 тур, группа A
    20 ноября, пятница
    14:00
    Арсенал Т (мол)
    1:3
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    20 ноября, пятница
    16:00
    Сочи (мол)
    0:0
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 16 тур
    20 ноября, пятница
    14:00
    Интер
    0:0
    Динамо Мх
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2020/2021), 23 тур
    20 ноября, пятница
    14:00
    Краснодар-2
    1:2
    Шинник
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
    20 ноября, пятница
    20:00
    Рух
    0:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 8 тур
    20 ноября, пятница
    20:45
    Слован
    1:3
    Яблонец
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 9 тур
    20 ноября, пятница
    21:00
    Люнгбю
    1:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 11 тур
    20 ноября, пятница
    21:00
    Ренн
    0:1
    Бордо
    Матч завершен
    20 ноября, пятница
    23:00
    Монако
    3:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 12 тур
    20 ноября, пятница
    22:45
    Ковентри
    0:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 10 тур
    20 ноября, пятница
    23:00
    Осасуна
    2:1
    Уэска
    Матч завершен
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