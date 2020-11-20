октябрь 2020
ноябрь 2020
Бразилия. Серия А 2020, 16 тур
20 ноября, пятница
01:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 10 тур, группа A
20 ноября, пятница
14:00
Матч завершен
20 ноября, пятница
16:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 16 тур
Россия. ФНЛ (2020/2021), 23 тур
20 ноября, пятница
14:00
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 8 тур
Дания. Суперлига (2020/2021), 9 тур
Франция. Лига 1 (2020/2021), 11 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 12 тур
20 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2020/2021), 10 тур