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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Яблонец
Слован - Яблонец: обзор матча 20 ноября 2020
Слован
20.11.2020, пятница, 20:45
Чехия. Синот Лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Яблонец
28'
К. Мара (П)
2'
М. Косцельник (АГ)
71'
И. Шранц
82'
Я. Зелены
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Яблонец
89'
Замена
Т. Ладра
️️️️
В. Пиларж
89'
Замена
Д. Штепанек
️️️️
R. Hruby
83'
Желтая карточка
И. Шранц
Желтая карточка
Д. Москера
83'
82'
ГОЛ! 1:3!
Я. Зелены
Пас отдал
R. Hruby
81'
Замена
М. Долежал
️️️️
В. Кубишта
Желтая карточка
М. Садилек
80'
Замена
А. Несицки
️️️️
М. Беран
76'
Замена
Я. Сулц
️️️️
К. Мара
76'
71'
ГОЛ! 1:2!
И. Шранц
Пас отдал
В. Пиларж
69'
Замена
В. Йовович
️️️️
Д. Плестил
61'
Желтая карточка
Л. Холик
58'
Желтая карточка
Я. Мартинец
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
58'
Желтая карточка
И. Рондич
42'
40'
Желтая карточка
В. Пиларж
28'
Желтая карточка
Я. Кроб
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мара
28'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Косцельник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Михал Садилек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
R. Hruby
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
22
Ян Сулц
ЦП
9
Алеш Несицки
ЦП
16
D. Kosek
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Яблонец
13
Томаш Вайнер
ВР
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
23
Давид Штепанек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
3-4-2-1
1
Нгуйен
13
Тижани
25
Югаш
3
Микула
23
Садилек
23
Мара
15
Рондич
3
Косцельник
8
Москера
7
Беран
9
Юсуф
4-4-1-2
4
Холик
30
Зелены
16
Кроб
4
Мартинец
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
8
11
Пиларж
26
Шранц
1
Гануш
23
Мара
22
Сулц
22
Сулц
23
Мара
7
Беран
9
Несицки
9
Несицки
7
Беран
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
7
Плестил
8
Йовович
8
Йовович
7
Плестил
8
23
Штепанек
23
Штепанек
8
27
Кубишта
15
Долежал
15
Долежал
27
Кубишта
11
Пиларж
18
Ладра
18
Ладра
11
Пиларж
Остались в запасе
Слован
Яблонец
16
D. Kosek
ЦФ
37
Матей Халуш
ЦЗ
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
70
Томаш Чванчара
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ВР
39
Jakub Podaný
ЦЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
16
D. Kosek
ЦФ
37
Матей Халуш
ЦЗ
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
Остались в запасе
70
Томаш Чванчара
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ВР
39
Jakub Podaný
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Слован - Яблонец
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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