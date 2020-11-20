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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Форталеза
Васко да Гама - Форталеза: обзор матча 20 ноября 2020
Васко да Гама
20.11.2020, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Форталеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Форталеза
Замена
V.
️️️️
Я. Пикачу
89'
84'
Замена
Вандерсон
️️️️
Давид
84'
Замена
D.
️️️️
Рональд
Замена
M. Júnior
️️️️
L. Gil
81'
Замена
C. Tenório
️️️️
Л. Матос
80'
79'
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
Ромариньо
67'
Замена
B.
️️️️
В. Паулиста
Замена
G. Torres
️️️️
Т. Магно
46'
Желтая карточка
Л. Матос
39'
Желтая карточка
М. Алвес
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
22
Яго Пикачу
ПП
3
Werley
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
11
Ромариньо
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
25
Марлон
ЦП
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
17
Энрике
ЛЗ
4
Jadson
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
27
Vinicius
ЦФ
11
Gustavo Torres
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
9
Bergson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
4-1-1-1-4
30
Боржес
36
Грака
3
Лео Матос
33
Алвес
7
Андрей
22
Пикачу
11
Магно
3
16
14
Кано
8
3-1-3-1-2
27
26
Мело
6
2
Тинга
8
Рональд
11
Ромариньо
8
Жуниньо
25
Марлон
7
Давид
9
Паулиста
26
22
Пикачу
27
27
22
Пикачу
11
Магно
11
11
11
Магно
8
33
33
8
3
Лео Матос
41
41
3
Лео Матос
9
Паулиста
9
9
9
Паулиста
7
Давид
4
Вандерсон
4
Вандерсон
7
Давид
8
Рональд
8
8
8
Рональд
11
Ромариньо
32
32
11
Ромариньо
Остались в запасе
Васко да Гама
Форталеза
38
Ygor Catatau
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
17
Энрике
ЛЗ
30
Лукао
ВР
15
Bruno Gomes
ЦФ
4
Jadson
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
77
Igor Torres
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
4
João Paulo
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
38
Ygor Catatau
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
17
Энрике
ЛЗ
30
Лукао
ВР
15
Bruno Gomes
ЦФ
4
Jadson
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
Остались в запасе
77
Igor Torres
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
4
João Paulo
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Васко да Гама - Форталеза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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