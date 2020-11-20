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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Уэска
Осасуна - Уэска: обзор матча 20 ноября 2020
Осасуна
20.11.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Уэска
68'
Д. Гарсия
5'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Уэска
90'
+2
Желтая карточка
К. Нвакали
87'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Феррейро
86'
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Рико
Замена
Э. Барха
️️️️
Джони
84'
Замена
И. Видаль
️️️️
Ф. Ронкалья
78'
Замена
Адриан
️️️️
А. Будимир
78'
Желтая карточка
И. Перес
75'
75'
Замена
С. Оказаки
️️️️
С. Рамирес
74'
Желтая карточка
П. Лопес
ГОЛ! 1:1!
Д. Гарсия
Пас отдал
Джони
68'
56'
Замена
К. Нвакали
️️️️
Р. Мир
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Х. Крус
46'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Р. Торрес
46'
Желтая карточка
А. Будимир
41'
21'
Желтая карточка
П. Инсуа
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Джони
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Осасуна
1
Иван Мартинес
ВР
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
22
Келечи Нвакали
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Эррера
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
14
Ронкалья
6
Ойер
21
Перес
24
Джони
10
Торрес
14
Гарсия
17
Будимир
4-2-2-2
1
Андрес
19
Лопес
44
Инсуа
22
Сиовас
22
Галан
5
Москера
17
Рико
7
Феррейро
10
Гарсия
19
Рамирес
17
Мир
14
Ронкалья
22
Видаль
22
Видаль
14
Ронкалья
24
Джони
11
Барха
11
Барха
24
Джони
3
Крус
7
Монкайола
7
Монкайола
3
Крус
17
Будимир
20
Адриан
20
Адриан
17
Будимир
10
Торрес
18
Гальего
18
Гальего
10
Торрес
17
Рико
17
Гомес
17
Гомес
17
Рико
17
Мир
22
Нвакали
22
Нвакали
17
Мир
7
Феррейро
22
Карлос
22
Карлос
7
Феррейро
19
Рамирес
30
Оказаки
30
Оказаки
19
Рамирес
Остались в запасе
Осасуна
Уэска
1
Иван Мартинес
ВР
24
Хави Мартинес
АП
19
Кике Саверио
ЛВ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
30
Дани Эскриче
ЦФ
8
Эухени Вальдеррама
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
20
Хайме Сеоане
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Иван Мартинес
ВР
24
Хави Мартинес
АП
19
Кике Саверио
ЛВ
32
Асьер Кордоба
ЦФ
23
Рубен
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
30
Дани Эскриче
ЦФ
8
Эухени Вальдеррама
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
20
Хайме Сеоане
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Осасуна - Уэска
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Валентин Писсаро Гомес
Стадион:
Эль Садар
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