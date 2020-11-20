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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 20 ноября 2020
Монако
20.11.2020, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 2
Завершен
ПСЖ
52'
К. Фолланд
66'
К. Фолланд
84'
С. Фабрегас (П)
25'
К. Мбаппе
37'
К. Мбаппе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - ПСЖ
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ж. Мартинш
90'
+5
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Диоп
90'
+2
Замена
Флорентину
️️️️
О. Чуамени
90'
88'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Желтая карточка
С. Фабрегас
87'
85'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Рафинья
84'
Красная карточка
А. Диалло
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Фабрегас
84'
80'
Желтая карточка
К. Руис-Атиль
68'
Замена
К. Руис-Атиль
️️️️
К. Мбаппе
68'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Перейра
68'
Замена
М. Баккер
️️️️
Л. Курзава
ГОЛ! 2:2!
К. Фолланд
Пас отдал
С. Фабрегас
66'
60'
Замена
Неймар
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:2!
К. Фолланд
52'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
В. Геббельс
46'
Замена
К. Энрике
️️️️
Ф. Балло-Туре
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Мбаппе
Желтая карточка
Ю. Фофана
36'
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
20'
Желтая карточка
Д. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
4-1-1-3-1
1
Манноне
97
Балло-Туре
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
5
Матсима
14
Чуамени
24
Фофана
69
Геббельс
10
Диоп
10
Мартинш
31
Фолланд
4-1-1-2-2
1
Навас
2
Дагба
3
Кимпембе
22
Диалло
3
Курзава
2
Перейра
12
Рафинья
7
Сарабия
11
Ди Мария
9
Кен
10
Мбаппе
10
Мартинш
8
Матацо
8
Матацо
10
Мартинш
14
Чуамени
12
Флорентину
12
Флорентину
14
Чуамени
97
Балло-Туре
12
Энрике
12
Энрике
97
Балло-Туре
69
Геббельс
4
Фабрегас
4
Фабрегас
69
Геббельс
10
Диоп
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Диоп
3
Курзава
5
Баккер
5
Баккер
3
Курзава
10
Мбаппе
8
Руис-Атиль
8
Руис-Атиль
10
Мбаппе
12
Рафинья
24
Флоренци
24
Флоренци
12
Рафинья
2
Перейра
5
Паредес
5
Паредес
2
Перейра
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Неймар
11
Ди Мария
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
99
Радослав Майецки
ВР
20
Энцо Мийо
ЦП
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
20
Энцо Мийо
ЦП
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Серхио Рико
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Монако - ПСЖ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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