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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Мариуполь
Рух - Мариуполь: обзор матча 20 ноября 2020
Рух
20.11.2020, пятница, 20:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Мариуполь
88'
Замена
А. Байдал
️️️️
С. Горбунов
Замена
О. Притула
️️️️
Ю. Климчук
87'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
D. Kondrakov
87'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
86'
78'
Замена
️️️️
О. Очеретко
75'
Замена
Y. Dobrohotov
️️️️
В. Танковский
46'
Замена
Н. Петерман
️️️️
Э. Гулиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
13
Александр Бандура
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Рух
20
Иван Литвиненко
ЦП
25
Иван Брикнер
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
0
Petro Kharzhevskyi
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
9
Svyatoslav Kozlovskiy
ЦФ
Мариуполь
1
Никита Петерман
ЦЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
10
Родион Плакса
АП
23
Yaroslav Dobrohotov
ЦФ
38
Pavlo Shushko
ЦФ
3-1-1-3-1
13
Бандура
29
Белый
67
2
Гагун
9
Мартынюк
5
Федорчук
70
Климчук
10
Русин
10
Бойчук
15
3-3-2-2
1
Кудрик
44
Чоботенко
34
Муравский
95
Стасюк
6
Танковский
20
Горбунов
15
Мишнев
27
Очеретко
19
Бондаренко
23
Гулиев
21
15
9
Кухаревич
9
Кухаревич
15
70
Климчук
10
Притула
10
Притула
70
Климчук
20
Горбунов
80
Байдал
80
Байдал
20
Горбунов
6
Танковский
23
23
6
Танковский
23
Гулиев
1
Петерман
1
Петерман
23
Гулиев
Остались в запасе
Рух
Мариуполь
20
Иван Литвиненко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦП
0
Petro Kharzhevskyi
ЦФ
9
Svyatoslav Kozlovskiy
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
10
Родион Плакса
АП
38
Pavlo Shushko
ЦФ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
20
Иван Литвиненко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦП
0
Petro Kharzhevskyi
ЦФ
9
Svyatoslav Kozlovskiy
ЦФ
Остались в запасе
10
Родион Плакса
АП
38
Pavlo Shushko
ЦФ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Рух - Мариуполь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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