Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Бордо
Ренн - Бордо: обзор матча 20 ноября 2020
Ренн
20.11.2020, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
37'
А. Бен Арфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Бордо
Замена
М. Ньянг
️️️️
С. Гирасси
78'
76'
Замена
Я. Адли
️️️️
А. Бен Арфа
Желтая карточка
А. Трюффер
71'
Желтая карточка
Ф. Тайт
70'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Ф. Тайт
70'
66'
Желтая карточка
Э. Кватен
60'
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Зеркан
60'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Д. Майя
59'
Замена
Р. Уден
️️️️
С. Калу
Замена
А. Эну
️️️️
М. Терье
59'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Б. Соппи
59'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Р. дель Кастильо
58'
47'
Желтая карточка
С. Калу
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Бен Арфа
Пас отдал
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
31
Амаду Траоре
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-2-3-1
1
Гомис
3
Трюффер
21
Агер
3
Да Силва
2
Соппи
27
Бурижо
6
Камавинга
29
Тайт
11
Терье
20
дель Кастильо
9
Гирасси
4-1-1-3-1
56
Костиль
20
Сабали
44
Байссе
6
Косиельни
22
Кватен
94
Отавио
19
Башич
17
Зеркан
8
Бен Арфа
90
Калу
9
Майя
29
Тайт
34
Гбоу
34
Гбоу
29
Тайт
2
Соппи
14
Траоре
14
Траоре
2
Соппи
20
дель Кастильо
11
Доку
11
Доку
20
дель Кастильо
11
Терье
23
Эну
23
Эну
11
Терье
9
Гирасси
99
Ньянг
99
Ньянг
9
Гирасси
8
Бен Арфа
29
Адли
29
Адли
8
Бен Арфа
17
Зеркан
31
Траоре
31
Траоре
17
Зеркан
90
Калу
10
Уден
10
Уден
90
Калу
9
Майя
7
Бриан
7
Бриан
9
Майя
Остались в запасе
Ренн
Бордо
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
7
Дилан Баква
ЦФ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Ренн - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Бордо
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+