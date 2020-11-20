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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Хорсенс
Люнгбю - Хорсенс: обзор матча 20 ноября 2020
Люнгбю
20.11.2020, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Хорсенс
36'
В. Торп
11'
B. Jacobsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Хорсенс
Желтая карточка
Б. Хамалайнен
90'
+4
83'
Желтая карточка
Л. Камили
Замена
R. Pedersen
️️️️
M. Rasmussen
81'
76'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Л. Прип
64'
Желтая карточка
Н. Брок-Мадсен
64'
Замена
J. Pohl
️️️️
Й. Торсен
64'
Замена
Л. Камили
️️️️
М. Лумб
ГОЛ! 1:1!
В. Торп
36'
11'
ГОЛ! 0:1!
B. Jacobsen
Пас отдал
Н. Брок-Мадсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
12
Rune Frantsen
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
12
Willads Delvin
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
79
Jannik Pohl
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
3-5-1-1
30
Миккельсен
3
Хамалайнен
0
28
Гертсен
14
Якобсен
8
8
Ремер
9
19
Гаммельбю
29
Торп
11
Варминг
4-4-2
1
11
12
Лумб
33
Людвиг
25
Кийлерих
10
Ханссон
18
Торсен
18
Прип
15
44
Брок-Мадсен
12
8
24
24
8
18
Прип
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
18
Прип
12
Лумб
15
Камили
15
Камили
12
Лумб
18
Торсен
79
79
18
Торсен
Остались в запасе
Люнгбю
Хорсенс
12
Willads Delvin
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
15
Jacob Buus
ЦФ
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
Остались в запасе
12
Willads Delvin
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Остались в запасе
15
Jacob Buus
ЦФ
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Люнгбю - Хорсенс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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2025.06.21 21:30
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2024.09.09 16:33
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17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
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2022.02.09 15:49
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4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
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22
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