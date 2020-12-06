Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 06-12-2020

    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 24 тур
    6 декабря, воскресенье
    01:00
    Флуминенсе
    3:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    01:00
    Баия
    0:2
    Сеара
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    22:00
    Гремио
    4:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    1:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    23:00
    Коритиба
    0:0
    Брагантино
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 11 тур
    6 декабря, воскресенье
    13:30
    Карагюмрюк
    2:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    16:00
    Антальяспор
    1:0
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    19:00
    Денизлиспор
    0:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 17 тур
    6 декабря, воскресенье
    14:00
    Ростов
    0:1
    Уфа
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    16:30
    Динамо
    1:0
    Арсенал
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    2:2
    Химки
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 11 тур
    6 декабря, воскресенье
    14:15
    Фейеноорд
    0:0
    Хераклес
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    16:30
    АЗ Алкмаар
    1:2
    Гронинген
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    1:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:45
    Херенвен
    2:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 10 тур
    6 декабря, воскресенье
    14:30
    Верона
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    17:00
    Парма
    0:0
    Беневенто
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    17:00
    Рома
    0:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    20:00
    Кротоне
    0:4
    Наполи
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    22:45
    Сампдория
    1:2
    Милан
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 11 тур
    6 декабря, воскресенье
    15:00
    Вест Бромвич
    1:5
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    17:15
    Шеффилд Юнайтед
    1:2
    Лестер
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    19:30
    Тоттенхэм
    2:0
    Арсенал
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    22:15
    Ливерпуль
    4:0
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 12 тур
    6 декабря, воскресенье
    15:00
    Олимпик
    3:1
    Рух
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:00
    Заря
    3:1
    Днепр-1
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:00
    Десна
    1:0
    Ворскла
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    20:30
    Колос
    1:1
    Александрия
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 16 тур
    6 декабря, воскресенье
    15:00
    Росс Каунти
    0:4
    Рейнджерс
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:00
    Селтик
    1:1
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 13 тур
    6 декабря, воскресенье
    15:00
    Лилль
    2:1
    Монако
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    17:00
    Дижон
    0:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    17:00
    Бордо
    1:0
    Брест
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    17:00
    Анжер
    2:0
    Лорьян
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    17:00
    Нант
    0:4
    Страсбур
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    19:00
    Реймс
    0:0
    Ницца
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    23:00
    Метц
    1:3
    Лион
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 15 тур
    6 декабря, воскресенье
    15:30
    Генк
    4:2
    Антверпен
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:00
    Беерсхот-Вилрейк
    0:1
    Эйпен
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    20:15
    Стандард
    2:2
    Мехелен
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    22:45
    Остенде
    2:1
    Гент
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 11 тур
    6 декабря, воскресенье
    16:00
    ОФИ
    0:2
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    2:0
    Астерас
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:15
    ПАС
    2:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    20:30
    АЕК
    1:2
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 12 тур
    6 декабря, воскресенье
    16:00
    Гранада
    3:3
    Уэска
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:15
    Осасуна
    0:2
    Бетис
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    20:30
    Вильярреал
    0:0
    Эльче
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    23:00
    Алавес
    0:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 10 тур
    6 декабря, воскресенье
    16:00
    Зброевка
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:00
    Млада Болеслав
    0:2
    Теплице
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    20:30
    Спарта
    0:3
    Славия
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 11 тур
    6 декабря, воскресенье
    16:00
    Сендерийск
    2:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    2:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    20:00
    Люнгбю
    0:3
    Рандерс
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 10 тур
    6 декабря, воскресенье
    16:30
    Хартберг
    1:3
    Рапид
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    16:30
    Тироль
    4:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    19:00
    ЛАСК
    3:0
    Рид
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 10 тур
    6 декабря, воскресенье
    17:30
    Вердер
    1:2
    Штутгарт
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    20:00
    Шальке-04
    0:3
    Байер
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 10 тур
    6 декабря, воскресенье
    18:00
    Люцерн
    2:3
    Янг Бойз
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    18:00
    Цюрих
    4:0
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 9 тур
    6 декабря, воскресенье
    18:00
    Насьональ
    1:3
    Санта-Клара
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    20:30
    Риу Аве
    0:0
    Боавишта
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    23:00
    Белененсеш
    2:1
    Брага
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    23:00
    Бенфика
    2:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 28 тур
    6 декабря, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    5:2
    Стабек
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    19:00
    Бранн
    1:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    2:2
    Хаугесунд
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    19:00
    Мьёндален
    1:0
    Старт
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    2:2
    Викинг
    Матч завершен
    6 декабря, воскресенье
    21:00
    Мольде
    2:1
    Олесунн
    Матч завершен
    США. МЛС 2020
    6 декабря, воскресенье
    23:00
    Коламбус
    1:0
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11