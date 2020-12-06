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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Брест
Бордо - Брест: обзор матча 06 декабря 2020
Бордо
06.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 0
Завершен
Брест
84'
А. Бен Арфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Брест
90'
+1
Замена
Э. Тавареш
️️️️
П. Ласн
Замена
М. Пундж
️️️️
А. Бен Арфа
89'
ГОЛ! 1:0!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Я. Адли
84'
77'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ф. Онора
77'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
И. Кардона
74'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
С. Мунье
71'
Желтая карточка
Х. Белькебла
Замена
Я. Адли
️️️️
Т. Башич
68'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Х. У-Джо
63'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Д. Майя
62'
51'
Желтая карточка
Ж. Дюверн
43'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
17
Мехди Зеркан
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
4-1-1-2-2
56
Костиль
23
Бенито
44
Байссе
23
Пабло
20
Сабали
94
Отавио
19
Башич
8
Бен Арфа
17
Зеркан
16
У-Джо
9
Майя
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
93
Дюверн
15
Перро
6
Ласн
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
7
Кардона
9
Мунье
19
Башич
29
Адли
29
Адли
19
Башич
8
Бен Арфа
29
Пундж
29
Пундж
8
Бен Арфа
16
У-Джо
12
де Превилль
12
де Превилль
16
У-Джо
9
Майя
7
Бриан
7
Бриан
9
Майя
9
Онора
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Онора
7
Кардона
22
Баттоккио
22
Баттоккио
7
Кардона
6
Ласн
19
Тавареш
19
Тавареш
6
Ласн
9
Мунье
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Мунье
Остались в запасе
Бордо
Брест
22
Энок Кватен
ПЗ
10
Реми Уден
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
80
Янга Мбок
ЦП
1
Себастьен Сибуа
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
10
Реми Уден
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
80
Янга Мбок
ЦП
1
Себастьен Сибуа
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Бордо - Брест
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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