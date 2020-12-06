Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Ворскла
Десна - Ворскла: обзор матча 06 декабря 2020
Десна
06.12.2020, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
90+4'
M. Dehtiarov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Ворскла
ГОЛ! 1:0!
M. Dehtiarov
Пас отдал
А. Гуцуляк
90'
+4
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
В. Калитвинцев
90'
+2
Замена
O. Volkov
️️️️
A. Mostoviy
90'
+2
84'
Вторая желтая
Р. Степанюк
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
В. Ермаков
83'
80'
Желтая карточка
С. Яворский
Желтая карточка
В. Калитвинцев
74'
Замена
A. Dombrovskiy
️️️️
Л. Арвеладзе
73'
Замена
Е. Картушов
️️️️
М. Мудрик
73'
Желтая карточка
В. Ермаков
30'
19'
Желтая карточка
Р. Степанюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Ворскла
25
N. Yakubu
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Десна
72
Igor Litovka
ВР
28
Павел Полегенько
ПЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Ворскла
37
Валерий Дубко
ЦЗ
77
Иван Песич
ЛВ
0
P. Rebenok
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
3-2-3-1-2
4
Гитченко
5
Тамм
22
3
Ермаков
22
Конопля
9
Арвеладзе
37
45
Калитвинцев
27
Мудрик
28
Будковский
44
4-1-3-3
44
Пердута
13
Яворский
0
25
38
Челядин
5
Ндиайе
6
Скляр
6
Пуцлин
31
Ризнык
7
Степанюк
99
22
89
89
22
9
Арвеладзе
8
8
9
Арвеладзе
27
Мудрик
11
Картушов
11
Картушов
27
Мудрик
45
Калитвинцев
0
0
45
Калитвинцев
3
Ермаков
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
3
Ермаков
Остались в запасе
Десна
Ворскла
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
77
Иван Песич
ЛВ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
28
Павел Полегенько
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Песич
ЛВ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Десна - Ворскла
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
Новости команд
Все
Десна
Ворскла
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+