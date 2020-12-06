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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Астерас
ПАОК - Астерас: обзор матча 06 декабря 2020
ПАОК
06.12.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Астерас
64'
Х. Цолис
70'
А. Живкович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Астерас
Желтая карточка
Т. Мург
90'
+3
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Живкович
88'
Желтая карточка
А. Живкович
81'
81'
Желтая карточка
Х. Тасулис
78'
Замена
R. Gómez
️️️️
B. FernÃ¡ndez
Желтая карточка
М. Ваге
76'
Желтая карточка
Ш. Шваб
73'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Живкович
70'
69'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
Замена
Т. Циггарас
️️️️
К. Свидерски
68'
ГОЛ! 1:0!
Х. Цолис
64'
61'
Желтая карточка
B. FernÃ¡ndez
60'
Замена
Х. Тасулис
️️️️
Ф. Альварес
60'
Замена
Т. Пасалидис
️️️️
D. Suarez
60'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
Желтая карточка
К. Свидерски
59'
38'
Желтая карточка
D. Suarez
Красная карточка
О. Эль-Каддури
38'
Желтая карточка
Д. Яннулис
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
3-5-1-1
1
Пасхалакис
13
Яннулис
5
Михайлидис
15
Ингасон
2
Алвес
22
Шваб
14
Живкович
7
Эль-Каддури
8
Аугусто
17
Цолис
28
Свидерски
3-2-1-4
1
Пападопулос
22
Гарсия
19
Кастаньо
24
Альварес
6
44
7
Тилика
40
Сито
23
Риера
20
Регис
15
22
Ваге
22
Ваге
14
Живкович
99
Мург
99
Мург
14
Живкович
28
Свидерски
5
Циггарас
5
Циггарас
28
Свидерски
44
21
21
44
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
15
58
Пасалидис
58
Пасалидис
15
24
Альварес
3
Тасулис
3
Тасулис
24
Альварес
Остались в запасе
ПАОК
Астерас
70
Георгиос Куциас
ЦФ
22
Ника Нинуа
ЦП
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
70
Георгиос Куциас
ЦФ
22
Ника Нинуа
ЦП
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ПАОК - Астерас
6
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
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