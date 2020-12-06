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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Славия
Спарта - Славия: обзор матча 06 декабря 2020
Спарта
06.12.2020, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Славия
32'
А. Сима
40'
А. Сима
53'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Славия
89'
Замена
Н. Станчу
️️️️
П. Шевчик
87'
Желтая карточка
И. Траоре
Желтая карточка
Ф. Соучек
86'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Юлиш
86'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Л. Крейчи
78'
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
78'
77'
Замена
П. Муса
️️️️
Я. Кухта
77'
Замена
Л. Провод
️️️️
П. Олаинка
Желтая карточка
Д. Павелка
75'
64'
Замена
И. Траоре
️️️️
О. Лингр
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Травник
59'
53'
ГОЛ! 0:3!
О. Лингр
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
М. Ганоушек
46'
Желтая карточка
Л. Крейчи
44'
41'
Желтая карточка
О. Кудела
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Сима
Пас отдал
Я. Боржил
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Сима
Пас отдал
П. Шевчик
Пенальти не реализован!
Л. Юлиш
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-4-1
1
Ницэ
33
Челустка
23
Ганоушек
32
Виндхейм
17
Ганцко
8
Павелка
9
Докал
10
Травник
7
Крейчи
39
Юлиш
4-3-2-1
1
Колар
3
Голеш
15
Кудела
4
Зима
26
Боржил
8
Масопуст
23
Шевчик
32
Лингр
19
Сима
99
Олаинка
7
Кухта
7
Крейчи
95
Плавсич
95
Плавсич
7
Крейчи
39
Юлиш
17
Минчев
17
Минчев
39
Юлиш
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
10
Травник
10
Соучек
10
Соучек
10
Травник
23
Ганоушек
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
23
Ганоушек
99
Олаинка
17
Провод
17
Провод
99
Олаинка
23
Шевчик
10
Станчу
10
Станчу
23
Шевчик
32
Лингр
12
Траоре
12
Траоре
32
Лингр
7
Кухта
9
Муса
9
Муса
7
Кухта
Остались в запасе
Спарта
Славия
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
Остались в запасе
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Спарта - Славия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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