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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Спорт Ресифи
Сан-Паулу - Спорт Ресифи: обзор матча 06 декабря 2020
Сан-Паулу
06.12.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
14'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Спорт Ресифи
Желтая карточка
Р. Арболеда
90'
+1
Желтая карточка
Д. Алвес
90'
84'
Замена
Микаэл
️️️️
M. Silva
Замена
Ч. Че
️️️️
Бреннер
79'
Замена
Пабло
️️️️
Лусиано
79'
75'
Желтая карточка
R. Thyere
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
75'
Замена
В. Буэно
️️️️
И. Гомес
74'
Желтая карточка
Луан
64'
60'
Замена
B.
️️️️
R. Henrique
Желтая карточка
J.
53'
46'
Замена
T. Neves
️️️️
Я. Майдана
46'
Замена
J. Gomez
️️️️
R.
43'
Желтая карточка
Я. Майдана
35'
Желтая карточка
Сандер
34'
Желтая карточка
R.
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Пас отдал
Д. Алвес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
6
Сандер
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
4
Чико
ЦП
77
Marcão Silva
ЦФ
0
Dalberto
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Patric
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
3
Че Че
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
10
Thiago Neves
ЦП
31
Pedrão
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
4-1-3-3
6
Рейналдо
34
Алвес
5
Арболеда
10
Алвес
33
Луан
17
Гомес
8
Сара
10
Лусиано
20
20
Бреннер
18
2-1-5
27
Полли
2
Майдана
6
Сандер
4
Чико
5
26
2
15
20
10
Лусиано
92
Пабло
92
Пабло
10
Лусиано
17
Гомес
15
Буэно
15
Буэно
17
Гомес
20
Бреннер
3
Че Че
3
Че Че
20
Бреннер
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
77
87
Микаэл
87
Микаэл
77
5
18
18
5
20
11
11
20
2
Майдана
10
10
2
Майдана
Остались в запасе
Сан-Паулу
Спорт Ресифи
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
31
Pedrão
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Остались в запасе
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
Остались в запасе
31
Pedrão
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Спорт Ресифи
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
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