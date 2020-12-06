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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лион
Метц - Лион: обзор матча 06 декабря 2020
Метц
06.12.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 3
Завершен
Лион
75'
Ф. Булайя
17'
М. Депай
47'
К. Токо Экамби
60'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лион
Замена
М. Каяр
️️️️
А. Окиджа
90'
+4
90'
+2
Красная карточка
Р. Шерки
Красная карточка
Д. Бойе
87'
79'
Замена
Р. Шерки
️️️️
М. Депай
ГОЛ! 1:3!
Ф. Булайя
Пас отдал
О. Нгетт
75'
64'
Замена
М. Какере
️️️️
У. Ауа
64'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
М. Де Шильо
63'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Т. Кадевере
Замена
К. Куяте
️️️️
В. Ангбан
63'
60'
ГОЛ! 0:3!
К. Токо Экамби
47'
ГОЛ! 0:2!
К. Токо Экамби
Пас отдал
У. Ауа
Замена
А. Исека
️️️️
Т. Эмброуз
46'
Желтая карточка
П. Сарр
29'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
К. Токо Экамби
Пенальти не реализован!
Ф. Булайя
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-2-2-1
90
Окиджа
3
Делен
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
80
Майга
29
Сарр
7
Ангбан
11
Нгетт
37
Булайя
68
Эмброуз
3-2-2-3
1
Лопеш
22
Де Шильо
6
Марсело
64
Денайе
10
Ауа
36
Гимарайнс
11
Пакета
70
Корне
10
Депай
9
Кадевере
9
Экамби
7
Ангбан
4
Куяте
4
Куяте
7
Ангбан
90
Окиджа
16
Каяр
16
Каяр
90
Окиджа
68
Эмброуз
9
Исека
9
Исека
68
Эмброуз
10
Депай
10
Шерки
10
Шерки
10
Депай
10
Ауа
8
Какере
8
Какере
10
Ауа
22
Де Шильо
15
Дюбуа
15
Дюбуа
22
Де Шильо
9
Кадевере
9
Дембеле
9
Дембеле
9
Кадевере
Остались в запасе
Метц
Лион
2
Мамаду Фофана
ОП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
37
Папа Яд
ЛВ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
70
Вагнер
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
2
Мамаду Фофана
ОП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
37
Папа Яд
ЛВ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
70
Вагнер
ПВ
Остались в запасе
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Метц - Лион
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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