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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ницца
Реймс - Ницца: обзор матча 06 декабря 2020
Реймс
06.12.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ницца
87'
Замена
А. Пельмар
️️️️
Ж. Лотомба
85'
Желтая карточка
Данило
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Б. Диа
81'
74'
Замена
К. Тюрам
️️️️
Х. Будауи
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
А. Зенели
66'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
М. Думбия
66'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
М. Кафаро
66'
Желтая карточка
Б. Диа
59'
55'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Лопеш
16'
Желтая карточка
Х. Будауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
15
Данило
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
4-1-1-3-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
4
Фас
25
Фоке
5
Манетси
23
Бериша
7
Думбия
20
Кафаро
9
Зенели
22
Диа
4-2-2-1-1
44
Бенитес
11
Камара
24
Данильюк
34
Н'Соки
3
Лотомба
14
Шнейдерлен
15
Данило
6
Будауи
11
Рен-Аделед
9
Лопеш
9
Гуири
7
Думбия
7
Кутеса
7
Кутеса
7
Думбия
9
Зенели
11
Мбюкю
11
Мбюкю
9
Зенели
22
Диа
14
Сирхейс
14
Сирхейс
22
Диа
20
Кафаро
19
Туре
19
Туре
20
Кафаро
6
Будауи
19
Тюрам
19
Тюрам
6
Будауи
9
Лопеш
14
Ндой
14
Ндой
9
Лопеш
3
Лотомба
3
Пельмар
3
Пельмар
3
Лотомба
Остались в запасе
Реймс
Ницца
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
22
Уго Экитике
ПВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
22
Уго Экитике
ПВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
Остались в запасе
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Реймс - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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