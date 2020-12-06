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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 06 декабря 2020
Коламбус
06.12.2020, воскресенье, 23:00
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
59'
Артур
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
П. Сантуш
90'
+3
Замена
E. Boateng
️️️️
Л. Диас
80'
70'
Замена
T. McNamara
️️️️
С. Калдуэлл
61'
Замена
Б. Бай
️️️️
T.
ГОЛ! 1:0!
Артур
Пас отдал
Д. Менса
59'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
12
T.
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Коламбус
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
28
Matt Lampson
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
4-4-1-1
13
Тарбелл
25
Аффул
3
16
Валенсуэла
6
Менса
6
10
Зелараян
7
Сантуш
6
Артур
11
Диас
9
Зардес
3-5-1-1
30
Тернер
22
24
Джонс
88
Фаррелл
12
Калдуэлл
7
Боу
17
Бьюкенан
12
8
Полстер
10
Хиль
16
Букса
11
Диас
24
24
11
Диас
12
5
Бай
5
Бай
12
12
Калдуэлл
26
26
12
Калдуэлл
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн
28
Matt Lampson
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
0
Y. Mokhtar
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
28
Matt Lampson
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
0
Y. Mokhtar
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн
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