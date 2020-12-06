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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Александрия
Колос - Александрия: обзор матча 06 декабря 2020
Колос
06.12.2020, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
26'
Е. Селезнев (П)
54'
Д. Шастал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Александрия
90'
+2
Замена
М. Задерака
️️️️
К. Ковалец
Желтая карточка
Д. Антюх
83'
79'
Замена
Д. Устименко
️️️️
Б. Мишенко
Замена
М. Данфа
️️️️
О. Ильин
79'
Замена
Д. Костышин
️️️️
Е. Селезнев
72'
69'
Желтая карточка
В. Бабогло
57'
Желтая карточка
Б. Мишенко
57'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Д. Шастал
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шастал
Пас отдал
К. Ковалец
52'
Желтая карточка
P. Pashaev
46'
Замена
А. Довгий
️️️️
Е. Банада
46'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
М. Третьяков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Селезнев
26'
16'
Желтая карточка
D. Grechyshkin
15'
Пенальти не реализован!
D. Grechyshkin
Желтая карточка
Е. Селезнев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
55
Тимур Стецков
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
21
Stanislav Morarenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Александрия
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
20
Максим Задерака
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
4-4-2
23
Волынец
21
Новак
5
Черноморец
90
Петров
9
Зозуля
10
Ореховский
14
Милько
8
Смирный
97
Ильин
9
Антюх
11
Селезнев
4-4-2
79
Панькив
4
Дубра
21
4
Бабогло
55
Стецков
6
Ковалец
75
Третьяков
44
Банада
27
7
Шастал
17
Ситало
97
Ильин
80
Данфа
80
Данфа
97
Ильин
11
Селезнев
8
Костышин
8
Костышин
11
Селезнев
Мишенко
9
Устименко
9
Устименко
Мишенко
75
Третьяков
7
Мишенко
7
Мишенко
75
Третьяков
6
Ковалец
20
Задерака
20
Задерака
6
Ковалец
44
Банада
6
Довгий
6
Довгий
44
Банада
7
Шастал
21
Безбородько
21
Безбородько
7
Шастал
Остались в запасе
Колос
Александрия
12
Владислав Кучерук
ВР
11
Евгений Исаенко
ЦФ
21
Stanislav Morarenko
ЦФ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
22
Василий Грицук
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
57
Александр Мельник
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
11
Евгений Исаенко
ЦФ
21
Stanislav Morarenko
ЦФ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
Остались в запасе
22
Василий Грицук
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
57
Александр Мельник
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Колос - Александрия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
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