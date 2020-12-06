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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Хаугесунд
Стремсгодсет - Хаугесунд: обзор матча 06 декабря 2020
Стремсгодсет
06.12.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
2 : 2
Завершен
Хаугесунд
25'
Й. Хове
80'
K. Tokstad
69'
П. Теркильдсен
90'
A. Ballegaard Ammitzboll
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Хаугесунд
Желтая карточка
Г. Штенгель
90'
90'
ГОЛ! 2:2!
A. Ballegaard Ammitzboll
Пас отдал
М. Деслер
88'
Желтая карточка
П. Теркильдсен
83'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Б. Лейте
ГОЛ! 2:1!
K. Tokstad
80'
79'
Желтая карточка
К. Вельде
Замена
А. Лейфссон
️️️️
N. Gunnarsson
72'
Замена
K. Tokstad
️️️️
В. Тор Ингимундарсон
71'
Замена
A. Rosendal Nyhagen
️️️️
Л. Вильсвик
71'
70'
Замена
J. Vaage Nilsen
️️️️
Т. Педерсен
70'
Замена
И. Коне
️️️️
И. Ваджи
69'
ГОЛ! 1:1!
П. Теркильдсен
Пас отдал
А. Столас
Желтая карточка
N. Gunnarsson
61'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хове
Пас отдал
М. Майгаард
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
Хаугесунд
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
2-2-2-4
16
Михра
3
Ханссен
26
Вильсвик
10
Штенгель
8
Хове
25
Ингимундарсон
18
Стеневик
23
15
Салвесен
14
Мава
20
Майгаард
3-3-1-1-2
16
Хансен
3
Кнудсен
2
Теркильдсен
3
Деслер
18
Кригард
23
Столас
16
Лейте
99
Вельде
25
Ваджи
32
26
Вильсвик
80
80
26
Вильсвик
25
Ингимундарсон
11
11
25
Ингимундарсон
23
19
Лейфссон
19
Лейфссон
23
23
Педерсен
6
6
23
Педерсен
16
Лейте
38
38
16
Лейте
25
Ваджи
28
Коне
28
Коне
25
Ваджи
Остались в запасе
Стремсгодсет
Хаугесунд
2
Николас Микельсон
ПЗ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ВР
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
2
Николас Микельсон
ПЗ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ВР
Остались в запасе
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Стремсгодсет - Хаугесунд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
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