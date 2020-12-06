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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Олесунн
Мольде - Олесунн: обзор матча 06 декабря 2020
Мольде
06.12.2020, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
2 : 1
Завершен
Олесунн
31'
М. Эйкрем
79'
Л. Джеймс
90+4'
С. Хауген (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Олесунн
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Хауген
87'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
Н. Кастро
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
О. Брюнхильдсен
83'
ГОЛ! 2:0!
Л. Джеймс
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
79'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Э. Хестад
75'
69'
Желтая карточка
Ненасс
67'
Замена
S. Sno
️️️️
С. Нордли
67'
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
P. Orry Larsen
Замена
М. Болли
️️️️
М. Эйкрем
65'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
С. Грегерсен
65'
ГОЛ! 1:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
Л. Джеймс
31'
12'
Желтая карточка
С. Хауген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
1
Andreas Lie
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Олесунн
24
Enock Mwimba
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Линде
6
Эллингсен
2
Грегерсен
18
Синюан
33
Риса
27
Хольмгрен-Педерсен
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
5
Хестад
90
Джеймс
2-1-1-2-5
20
Йоргенсен
20
Олафссон
77
Бизоза
7
Ненасс
9
Кастро
7
Нордли
1
15
6
19
9
Хауген
5
Хестад
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
5
Хестад
23
Эйкрем
14
Болли
14
Болли
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
2
Грегерсен
10
Кристенсен
10
Кристенсен
2
Грегерсен
9
Кастро
8
8
9
Кастро
7
Нордли
2
2
7
Нордли
19
30
30
19
Остались в запасе
Мольде
Олесунн
2
Генри Уинго
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
14
Фредрик Эушнес
ОП
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
24
Enock Mwimba
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
2
Генри Уинго
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
14
Фредрик Эушнес
ОП
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
24
Enock Mwimba
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Мольде - Олесунн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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