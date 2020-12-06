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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Боавишта
Риу Аве - Боавишта: обзор матча 06 декабря 2020
Риу Аве
06.12.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 0
Завершен
Боавишта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Боавишта
Замена
R. Meshino
️️️️
И. Пинту
81'
81'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Г. Сауэр
81'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
А. Гомес
70'
Замена
А. Элис
️️️️
Ю. Нжийе
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Ч. Жеральдеш
70'
Желтая карточка
К. Манэ
38'
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
30'
27'
Замена
К. Кастро
️️️️
А. Рами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
25
Пеле
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Густаво Сауэр
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
14
Шоу
ЦП
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Риу Аве
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
8
Tarantini
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
24
Себастьян Перес
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
4-3-3
1
24
Амарал
12
Пинту
33
Сантос
21
Боревкович
12
Жеральдеш
6
Аугусто
25
Пеле
10
Дала
20
Карлос Манэ
20
4-1-4-1
1
Жардим
23
Рами
15
Авазим
4
Каннон
25
Амаш
6
Хави Гарсия
7
Гомес
27
Паула
14
Шоу
7
Сауэр
10
Нжийе
12
Жеральдеш
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
12
Жеральдеш
12
Пинту
8
8
12
Пинту
23
Рами
42
Кастро
42
Кастро
23
Рами
10
Нжийе
17
Элис
17
Элис
10
Нжийе
7
Сауэр
7
Мангаш
7
Мангаш
7
Сауэр
7
Гомес
10
Сантуш
10
Сантуш
7
Гомес
Остались в запасе
Риу Аве
Боавишта
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
21
Никола Ямбор
ОП
95
Андре Перейра
ЦФ
8
Tarantini
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Муса Джувара
ЛВ
9
J. Benguche
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
21
Никола Ямбор
ОП
95
Андре Перейра
ЦФ
8
Tarantini
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Остались в запасе
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Муса Джувара
ЛВ
9
J. Benguche
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Риу Аве - Боавишта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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