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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Сарпсборг 08
Бранн - Сарпсборг 08: обзор матча 06 декабря 2020
Бранн
06.12.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
75'
К. Бармен
52'
Г. Ветти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Сарпсборг 08
Желтая карточка
Й. Гудни Фьолусон
85'
78'
Замена
J. Adeoti
️️️️
Г. Ветти
78'
Замена
М. Офкир
️️️️
Т. Хайнц
ГОЛ! 1:1!
К. Бармен
Пас отдал
Д. Бамба
75'
66'
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Замена
Д. Соренсен
️️️️
С. Свендсен
65'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
М. Расмуссен
65'
64'
Желтая карточка
С. Ярль
52'
ГОЛ! 0:1!
Г. Ветти
7'
Желтая карточка
Б. Утвик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Томас Грегор
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Сарпсборг 08
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
4-3-1-3
4
Грегор
4
Форрен
5
Фьолусон
24
Странд
20
Расмуссен
21
Тэйлор
10
Бармен
11
Бломберг
7
Свендсен
99
Бамба
1
3-3-5
3
Наэсс
4
Утвик
55
Ярль
18
Ветти
14
Хайнц
6
Салетрос
91
7
16
2
5
20
Расмуссен
7
Хауген
7
Хауген
20
Расмуссен
7
Свендсен
26
Соренсен
26
Соренсен
7
Свендсен
18
Ветти
17
17
18
Ветти
14
Хайнц
11
Офкир
11
Офкир
14
Хайнц
Остались в запасе
Бранн
Сарпсборг 08
16
Али Ахамада
ВР
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
16
Али Ахамада
ВР
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Бранн - Сарпсборг 08
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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