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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сассуоло
Рома - Сассуоло: обзор матча 06 декабря 2020
Рома
06.12.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сассуоло
Желтая карточка
Р. Карсдорп
87'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
85'
85'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
П. Мба Обьянг
82'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Рожерио
Замена
А. Диавара
️️️️
Л. Пеллегрини
82'
75'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
73'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Джуричич
73'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Ж. Бога
71'
Желтая карточка
Д. Распадори
46'
Замена
Д. Распадори
️️️️
М. Лопес
Желтая карточка
А. Миранте
45'
+2
Вторая желтая
Педро
41'
Желтая карточка
Г. Вильяр
25'
18'
Желтая карточка
М. Лопес
Желтая карточка
Педро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Рома
13
Пау Лопес
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
11
Николас Скьяппакассе
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-3-2-1
83
Миранте
37
Спинаццола
3
Ибаньес
3
Кумбула
2
Карсдорп
22
Мхитарян
12
Вильяр
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Педро
10
Джеко
4-1-2-3
25
Пеголо
67
Феррари
13
Рожерио
23
Айхан
6
Марлон
5
Локателли
14
Мба Обьянг
20
Лопес
10
Берарди
31
Джуричич
13
Бога
7
Пеллегрини
24
Диавара
24
Диавара
7
Пеллегрини
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
31
Джуричич
25
Траоре
25
Траоре
31
Джуричич
13
Бога
17
Гараслин
17
Гараслин
13
Бога
14
Мба Обьянг
10
Бурабиа
10
Бурабиа
14
Мба Обьянг
20
Лопес
18
Распадори
18
Распадори
20
Лопес
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
62
Томмазо Миланезе
ЦП
5
Эбрима Дарбо
ОП
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Пау Лопес
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
98
Брайан Оддеи
ПВ
11
Николас Скьяппакассе
ЦФ
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
62
Томмазо Миланезе
ЦП
5
Эбрима Дарбо
ОП
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
13
Пау Лопес
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
98
Брайан Оддеи
ПВ
11
Николас Скьяппакассе
ЦФ
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Рома - Сассуоло
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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