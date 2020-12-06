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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Старт
Мьёндален - Старт: обзор матча 06 декабря 2020
Мьёндален
06.12.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 0
Завершен
Старт
48'
S. Lalle Ibrahim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Старт
89'
Замена
H. Robstad
️️️️
E. Marković
Желтая карточка
К. Янсен
87'
Замена
К. Янсен
️️️️
S. Lalle Ibrahim
84'
Замена
J. Solberg
️️️️
M. Ovenstad
84'
Замена
W. Sell
️️️️
T. Brochmann
76'
71'
Замена
M. Bringaker
️️️️
C. Bolaños
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
F. Brustad
66'
60'
Замена
V. Bergan
️️️️
J. Jørgensen
60'
Замена
M. Ramsland
️️️️
K. Skaanes
ГОЛ! 1:0!
S. Lalle Ibrahim
Пас отдал
M. Ovenstad
48'
Желтая карточка
I. Twum
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
32
Jorge Vieira
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
11
Кевин Кабран
АП
30
Christian Bolaños
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
19
Magnus Bækken
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
13
Gard Thomas
ЦФ
Старт
20
Mathias Bringaker
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1-5
20
Драгснес
18
26
4
15
11
2-2-1-5
19
Теннессен
2
Даланд
32
Вихне
23
Сегберг
11
Кабран
15
1
6
19
11
17
6
6
17
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
7
4
4
7
22
3
Янсен
3
Янсен
22
30
20
20
30
6
4
4
6
15
15
15
15
19
18
18
19
Остались в запасе
Мьёндален
Старт
19
Magnus Bækken
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
13
Gard Thomas
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
19
Magnus Bækken
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
13
Gard Thomas
ЦФ
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Мьёндален - Старт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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Мьёндален
Старт
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
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