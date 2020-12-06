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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Анкарагюджю
Антальяспор - Анкарагюджю: обзор матча 06 декабря 2020
Антальяспор
06.12.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Анкарагюджю
45+4'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Анкарагюджю
89'
Замена
Л. Аджич
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
D. Orgill
️️️️
Амилтон
84'
Замена
A. Eren Iyican
️️️️
Фреди
66'
65'
Замена
Т. Бервен
️️️️
А. Диуссе
Замена
S. Sam
️️️️
Г. Байракдар
59'
Желтая карточка
Амилтон
51'
46'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Потук
46'
Замена
С. Четин
️️️️
О. Джинар
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
Пас отдал
L. Podolski
45'
+4
Желтая карточка
L. Podolski
45'
Желтая карточка
Г. Байракдар
42'
28'
Желтая карточка
С. Кициу
22'
Желтая карточка
А. Потук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
O. Imeri
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
10
Sidney Sam
ЦП
24
Serdar Poyraz
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
3-4-1-2
25
Боффин
30
Кудряшов
2
6
Албайрак
23
Амилтон
16
Фреди
10
8
Шахин
17
Байракдар
18
Яхович
11
3-5-1-1
30
Фридрих
70
Кициу
22
8
Пинту
4
Потук
10
Джинар
42
Воца
12
Лобжанидзе
10
Диуссе
6
Канкая
19
Болинжи
16
Фреди
0
0
16
Фреди
17
Байракдар
10
10
17
Байракдар
23
Амилтон
12
12
23
Амилтон
4
Потук
8
Чекичи
8
Чекичи
4
Потук
12
Лобжанидзе
9
Аджич
9
Аджич
12
Лобжанидзе
10
Джинар
18
Четин
18
Четин
10
Джинар
10
Диуссе
19
Бервен
19
Бервен
10
Диуссе
Остались в запасе
Антальяспор
Анкарагюджю
24
Serdar Poyraz
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
Главный тренер
Сами Угурлу
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
24
Serdar Poyraz
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
Остались в запасе
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Антальяспор - Анкарагюджю
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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